Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Count Apraksin Matvei Fyodorovich

Мать: Apraksina Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
23.03.1788

Дочь: Витт Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Апраксина Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
30.07.1792

Сын: Count Apraxine Stepan Fedorovich

Мать ребёнка: Апраксина Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апраксин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Апраксина Елизавета Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1796
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