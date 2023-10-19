Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1796
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
23.03.1788
Дочь: Витт Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Апраксина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
30.07.1792
Сын: Count Apraxine Stepan Fedorovich
Мать ребёнка: Апраксина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апраксин Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Апраксина Елизавета Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1796