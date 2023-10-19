Апраксина (Безобразова) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1761
Дата смерти19.08.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1788
Дочь: Витт Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич
Рождение ребёнка
30.07.1792
Сын: Count Apraxine Stepan Fedorovich
Отец ребёнка: Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апраксин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич
Смерть
19.08.1839
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург