Апраксина (Безобразова) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпраксина (Безобразова) Елизавета Алексеевна

Апраксина (Безобразова) Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1761

Дата смерти

19.08.1839

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1788

Дочь: Витт Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич

Рождение ребёнка
30.07.1792

Сын: Count Apraxine Stepan Fedorovich

Отец ребёнка: Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апраксин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич

Смерть
19.08.1839
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close