Николькина (Евсеева) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
15.01.1911
Сын: Николькин Василий Иоанович
Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николькина Агрепина Иоановна
Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николькина Мария Иоановна
Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николькина Ольга Иоановна
Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич
Смерть
1958