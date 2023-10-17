Николькина (Евсеева) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николькина (Евсеева) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Евсеев Владимир Дмитриевич

Мать: Евсеева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Николькин Василий Иоанович

Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николькина Агрепина Иоановна

Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николькина Мария Иоановна

Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николькина Ольга Иоановна

Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Семен Иоанович

Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Илья Иоанович

Отец ребёнка: Николькин Иоан Григорьевич

Смерть
1958
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