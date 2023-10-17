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Николькин Илья Иоанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николькин Иоан Григорьевич

Мать: Николькина Анна Владимировна

Рождение ребёнка
03.12.1951

Дочь: Миронова Светлана Ильинична

Мать ребёнка: Николькина Ольга

Рождение ребёнка
08.12.1957

Сын: Николькин Игорь Ильич

Мать ребёнка: Николькина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николькин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Николькина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николькина Лилия Ильинична

Мать ребёнка: Николькина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николькина Ольга

Смерть
Неизвестно
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