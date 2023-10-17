Николькин Илья Иоанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1951
Дочь: Миронова Светлана Ильинична
Мать ребёнка: Николькина Ольга
Рождение ребёнка
08.12.1957
Мать ребёнка: Николькина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Николькина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николькина Лилия Ильинична
Мать ребёнка: Николькина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николькина Ольга
Смерть
Неизвестно