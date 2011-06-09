(Сарычева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сарычева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1942

Дата смерти

09.06.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарычев Иван

Рождение ребёнка
15.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарычев Иван

Смерть
09.06.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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