(Сарычева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1942
Дата смерти09.06.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарычев Иван
Рождение ребёнка
15.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарычев Иван
Смерть
09.06.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно