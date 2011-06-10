Сарычев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1939

Дата смерти

10.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1939

Отец: Сарычев Фёдор Романович

Мать: Сарычева (Сальцева Или Салищева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сарычева) Любовь

Рождение ребёнка
15.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сарычева) Любовь

Смерть
10.06.2011

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