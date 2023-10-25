Мухина Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мухина Настасья Сергеевна
Отец ребёнка: Мухин Сергей Андреанович
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Мухин Сергей Андреанович
ГАСО, 24-25-330, 24об
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Мухин Сергей Андреанович
ГАСО, 24-25-330, 24об
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Мухин Сергей Андреанович
ГАСО, 24-25-330, 24об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 25л
Смерть
Неизвестно