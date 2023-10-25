Мухина Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мухина Настасья Сергеевна

Отец ребёнка: Мухин Сергей Андреанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1802

Сын: Мухин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Андреанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24об
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мухин Стефан Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Андреанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мухин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Андреанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Сергей Андреанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25л
Смерть
Неизвестно
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