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Абрамов Варлаам Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

03.12.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Абрамов Алексей

Мать: не указана

Рядовой, корабельный мастеровой 9-го Рабочего Экипажа Архангельского порта. Отставной мастеровой (на 1873 г.).
Бракосочетание
10.11.1848 ст.

Жена: Лобанова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 30.08.1855 ст.

Дочь: Фомина Марфа Варламовна

Мать ребёнка: Лобанова Надежда Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
03.12.1885 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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