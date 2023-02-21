Абрамов Варлаам Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти03.12.1885 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1821
Отец: Абрамов Алексей
Мать: не указана
Рядовой, корабельный мастеровой 9-го Рабочего Экипажа Архангельского порта. Отставной мастеровой (на 1873 г.).
Бракосочетание
10.11.1848 ст.
Рождение ребёнка
Около 30.08.1855 ст.
Дочь: Фомина Марфа Варламовна
Мать ребёнка: Лобанова Надежда Алексеевна
Смерть
03.12.1885 ст.