Абрамов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Абрамов Варлаам Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рядовой, корабельный мастеровой 9-го Рабочего Экипажа Архангельского порта. Отставной мастеровой (на 1873 г.).
Смерть
Неизвестно