Вареник Антон Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Вареник Игнат Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Вареник Домна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Вареник Владимир Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Вареник Анна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Вареник Устинья Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно