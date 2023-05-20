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Вареник Антон Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Вареник Игнат Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Вареник Домна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Вареник Владимир Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Вареник Анна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Вареник Устинья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Вареник Андрей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно