Вареник Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вареник Дарья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

05.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Вареник Антон Игнатович

Отец ребёнка: Вареник Игнат Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Вареник Никифор Игнатович

Отец ребёнка: Вареник Игнат Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Вареник Василий Игнатович

Отец ребёнка: Вареник Игнат Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Вареник Матвей Игнатович

Отец ребёнка: Вареник Игнат Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареник Игнат Неизвестно

Смерть
05.07.1902
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
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