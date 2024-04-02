Вареник Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти05.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Вареник Игнат Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Вареник Никифор Игнатович
Отец ребёнка: Вареник Игнат Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Вареник Василий Игнатович
Отец ребёнка: Вареник Игнат Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Вареник Игнат Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1902
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край