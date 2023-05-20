Вареник Игнат Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вареник Игнат Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Вареник Антон Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Вареник Никифор Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Вареник Василий Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Вареник Матвей Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно