Вареник Игнат Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Вареник Никифор Игнатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Вареник Василий Игнатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно