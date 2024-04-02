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Вареник Андрей Антонович
Вареник Андрей Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вареник Антон Игнатович
Около 1868 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Вареник Антон Игнатович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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