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Варвара Васильева

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1800 г.р.

Муж

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1828

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Агафия Иванова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1848

Муж: Ананий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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