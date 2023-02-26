Варвара Васильева
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Агафия Иванова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1848
Муж: Ананий Афанасиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно