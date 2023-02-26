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Агафия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

25.07.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1823

Муж: Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1832

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
25.07.1846
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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