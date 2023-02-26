Агафия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти25.07.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1823
Муж: Василий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1832
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
25.07.1846
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.