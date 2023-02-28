Шипицын Прокопий Павлович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Шипицын Павел Тимофеевич
Мать: Шипицына ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Шипицына Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шипицын Фёдор Прокопьевич
Мать ребёнка: Шипицына Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шипицын Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: Шипицына Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Шипицына Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно