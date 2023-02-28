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Шипицын Прокопий Павлович

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Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шипицын Павел Тимофеевич

Мать: Шипицына ?

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Шипицына Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шипицын Фёдор Прокопьевич

Мать ребёнка: Шипицына Мавра Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шипицын Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: Шипицына Мавра Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шипицын Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Шипицына Мавра Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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