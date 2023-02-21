Шипицына Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Мавра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Шипицын Прокопий Павлович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шипицын Фёдор Прокопьевич

Отец ребёнка: Шипицын Прокопий Павлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шипицын Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Шипицын Прокопий Павлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шипицын Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Шипицын Прокопий Павлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Прокопий Павлович

Смерть
Неизвестно
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