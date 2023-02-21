Шипицына Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Шипицын Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шипицын Фёдор Прокопьевич
Отец ребёнка: Шипицын Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шипицын Федор Прокопьевич
Отец ребёнка: Шипицын Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Шипицын Прокопий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно