Бяков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бяков Павел Иванович

Мать ребёнка: Бякова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бяков Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Бякова Анна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Анна Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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