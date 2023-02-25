Бякова (Гордеева) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова (Гордеева) Анна Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордеев Митрофан Павлович

Мать: Гордеева Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бяков Павел Иванович

Отец ребёнка: Бяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бяков Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Бяков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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