Ткаченко (Ворона) Соломонида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Ворона) Соломонида Сергеевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
28.10.1884

Муж: Ткаченко Иван Кириллович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Ткаченко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.02.1887

Сын: Ткаченко Макар Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.09.1889

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1891

Сын: Ткаченко Савелий Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ткаченко Родион Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кобзарь Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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