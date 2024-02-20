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(Ткаченко) Зинаида Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1899

Дата смерти

19.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Ткаченко Иван Кириллович

Мать: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
19.10.1916
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Рак горла
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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