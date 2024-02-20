(Ткаченко) Зинаида Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1899
Дата смерти19.10.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
19.10.1916
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Рак горла
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука