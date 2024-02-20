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Ткаченко Григорий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

28.09.1885

Дата смерти

15.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885

Отец: Ткаченко Иван Кириллович

Мать: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.04.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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