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Ткаченко Макар Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

15.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1887

Отец: Ткаченко Иван Кириллович

Мать: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.04.1913

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.12.1915

Дочь: Анисия Макаровна

Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Мелания Ивановна

Смерть
Неизвестно
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