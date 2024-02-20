(Ткаченко) Анисия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ткаченко) Анисия Макаровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

29.12.1915

Дата смерти

21.01.1917

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1915

Отец: Ткаченко Макар Иванович

Мать: Ткаченко Мелания Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
21.01.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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