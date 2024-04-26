Кужненкова (Маркина) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужненкова (Маркина) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркин Григорий Гаврилович

Мать: Маркина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужненков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Кужненков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужненков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Кужненков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужненков Владимир

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