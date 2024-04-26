Кужненкова (Маркина) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркин Григорий Гаврилович
Мать: Маркина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кужненков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Кужненков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кужненков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Кужненков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кужненков Владимир