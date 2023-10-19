Маркина Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кужненкова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Маркин Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Маркин Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Маркин Григорий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно