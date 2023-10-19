Маркина Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркина Ефросинья

Маркина Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кужненкова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Маркин Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Маркин Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Маркин Григорий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Григорий Гаврилович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close