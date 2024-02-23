Кужненков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужненков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужненков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Кужненкова (Маркина) Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужненков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Кужненкова (Маркина) Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кужненкова (Маркина) Елена Григорьевна

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