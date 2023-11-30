Арина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрина Лукьяновна

Арина Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Шалабанова Настасья Николаевна

Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шалабанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Шалабанов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Шалабанова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шалабанов Герасим Николаевич

Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шалабанов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Шалабанова Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Николай Родионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close