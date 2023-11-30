Арина Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Шалабанова Настасья Николаевна
Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Шалабанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Шалабанов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Шалабанова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шалабанов Герасим Николаевич
Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Шалабанов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Шалабанова Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Шалабанов Николай Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно