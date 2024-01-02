(Шутова) Ксения (Аксинья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шутов Илларион Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шутов Лаврентий Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Авдотья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шутов Лаврентий Андреевич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно