(Шутова) Ксения (Аксинья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шутова) Ксения (Аксинья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шутов Илларион Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шутов Лаврентий Андреевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Авдотья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шутов Лаврентий Андреевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Лаврентий Андреевич

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