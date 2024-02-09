Шутов Лаврентий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Шутов Андрей Леонтьевич
Мать: Шутова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шутов Илларион Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шутова Ксения (Аксинья) Логвиновна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Авдотья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шутова Ксения (Аксинья) Логвиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1826