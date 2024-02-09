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Шутов Лаврентий Андреевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шутов Андрей Леонтьевич

Мать: Шутова Анна Алексеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шутов Илларион Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шутова Ксения (Аксинья) Логвиновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Авдотья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шутова Ксения (Аксинья) Логвиновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Ксения (Аксинья) Логвиновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1826
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