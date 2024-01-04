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Шутов Андрей Леонтьевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Шутов Леонтий Матвеевич

Мать: Шутова Варвара Карповна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Шутов Лаврентий Андреевич

Мать ребёнка: Шутова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шутов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шутова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Шутов Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Шутова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Шутов Федосий Андреевич

Мать ребёнка: Шутова Анна Алексеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Анна Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1830
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