Шутов Андрей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Шутов Леонтий Матвеевич
Мать: Шутова Варвара Карповна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шутов Лаврентий Андреевич
Мать ребёнка: Шутова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шутов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Шутова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Шутова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Шутова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Анна Алексеевна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1830