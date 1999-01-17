Лукьяненко Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1926
Дата смерти17.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1926
Образование
С 24.02.1933 по 1939
Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
6 классов
Военная служба
С 17.01.1943 по 1944
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госпиталь № -5459 и 1602 признан годным к нестроевой службе согласно Приказа МО СССР № 336,1942г. ЦАМО, Ф-8326-80019-18
Бракосочетание
1951
Александровский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
19.03.1955
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Рождение ребёнка
25.09.1959
Сын: Лукьяненко Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Клавдия Константиновна
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Рождение ребёнка
21.05.1964
Награда
23.12.1985
Министр обороны СССР,юбилейное награждение орден "Отечественной Войны"-1-й ст. ЦАМО.Ф - 35-6-196
Смерть
17.01.1999
Причина смерти: Болезнь