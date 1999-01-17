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Лукьяненко Николай Андреевич

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Место рождения

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.11.1926

Дата смерти

17.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1926

Отец: Лукьяненко Андрей Михайлович

Мать: Лукьяненко Агафья Ивановна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Образование
С 24.02.1933 по 1939
Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
6 классов
Военная служба
С 17.01.1943 по 1944
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госпиталь № -5459 и 1602 признан годным к нестроевой службе согласно Приказа МО СССР № 336,1942г. ЦАМО, Ф-8326-80019-18
Бракосочетание
1951

Жена: Лукьяненко Клавдия Константиновна

Александровский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Клавдия Константиновна

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Клавдия Константиновна

СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Рождение ребёнка
25.09.1959

Сын: Лукьяненко Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Клавдия Константиновна

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Рождение ребёнка
21.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Клавдия Константиновна

Находка, Находкинский, Приморский край
Награда
23.12.1985
Министр обороны СССР,юбилейное награждение орден "Отечественной Войны"-1-й ст. ЦАМО.Ф - 35-6-196
Смерть
17.01.1999
Находка, Находкинский, Приморский край
Причина смерти: Болезнь
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