Лукьяненко (Коваленко) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Коваленко) Клавдия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1951

Муж: Лукьяненко Николай Андреевич

Александровский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Андреевич

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Андреевич

СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Рождение ребёнка
25.09.1959

Сын: Лукьяненко Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Андреевич

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Рождение ребёнка
21.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Андреевич

Находка, Находкинский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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