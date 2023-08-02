Лукьяненко (Коваленко) Клавдия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1951
Александровский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
19.03.1955
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Рождение ребёнка
25.09.1959
Сын: Лукьяненко Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Андреевич
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Рождение ребёнка
21.05.1964
Смерть
Неизвестно