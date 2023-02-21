Шабалина Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1922
Дочь: Дудина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Шабалин Павел Абрамович
Бураковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1922
Рождение ребёнка
После 1922
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно