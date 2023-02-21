Шабалина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1922

Дочь: Дудина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Шабалин Павел Абрамович

Бураковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Павел Абрамович

Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Павел Абрамович

Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Павел Абрамович

Рождение ребёнка
После 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Павел Абрамович

Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Павел Абрамович

Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Павел Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Павел Абрамович

Смерть
Неизвестно
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