Дудина (Шабалина) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина (Шабалина) Валентина Павловна

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Место рождения

Бураковской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.06.1922

Дата смерти

30.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922

Отец: Шабалин Павел Абрамович

Мать: Шабалина Татьяна Николаевна

Бураковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.02.1954

Муж: Дудин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
09.12.1954

Дочь: Червоткина Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Дудин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
28.04.1957

Дочь: Перминова Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Дудин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
04.02.1960

Сын: Дудин Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Дудин Евгений Михайлович

деревня Осинники Шабалинского района Кировской области
Смерть
30.04.1996
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