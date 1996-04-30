Дудина (Шабалина) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения10.06.1922
Дата смерти30.04.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922
Бракосочетание
15.02.1954
Рождение ребёнка
09.12.1954
Дочь: Червоткина Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Дудин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
28.04.1957
Дочь: Перминова Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Дудин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1960
Отец ребёнка: Дудин Евгений Михайлович
деревня Осинники Шабалинского района Кировской области
Смерть
30.04.1996