Шабалин Павел Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Павел Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1922

Дочь: Дудина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Николаевна

Бураковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
После 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
До 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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