Хомченко Василий Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомченко Калина Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хомченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Хомченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомченко Иннокентий Васильевич
Мать ребёнка: Хомченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Хомченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомченко Федор Васильевич
Мать ребёнка: Хомченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомченко Зиновий Васильевич
Мать ребёнка: Хомченко Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомченко Василиса
Смерть
Неизвестно