Хомченко Калина Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомченко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Калиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомченко Никита Калинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомченко Василий Калинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Калиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Калиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Калиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно