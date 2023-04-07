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Хомченко Калина Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомченко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Калиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Никита Калинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Игнат Калинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Василий Калинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Калиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Калиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Калиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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