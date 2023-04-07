Хомченко Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомченко Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Иннокентий Васильевич

Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Зиновий Васильевич

Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомченко Василий Калинович

Смерть
Неизвестно
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