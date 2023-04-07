Хомченко Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомченко Иннокентий Васильевич
Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомченко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомченко Зиновий Васильевич
Отец ребёнка: Хомченко Василий Калинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно