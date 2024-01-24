Антонова Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1958
Дочь: Ульянова Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Антонов Борис Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первова Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Антонов Борис Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015