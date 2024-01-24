Антонова Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1958

Дочь: Ульянова Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Антонов Борис Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первова Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Антонов Борис Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Борис Антонович

Смерть
2015
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