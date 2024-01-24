Ульянова (Антонова) Ирина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1958
Отец: Антонов Борис Антонович
Мать: Антонова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
14.02.1988
Дочь: Ульяничева Евгения Вадимовна
Отец ребёнка: Ульяничев Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяничева Юлия Вадимовна
Отец ребёнка: Ульяничев Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульяничев Вадим