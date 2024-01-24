Ульянова (Антонова) Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Антонова) Ирина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1958

Отец: Антонов Борис Антонович

Мать: Антонова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
14.02.1988

Дочь: Ульяничева Евгения Вадимовна

Отец ребёнка: Ульяничев Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяничева Юлия Вадимовна

Отец ребёнка: Ульяничев Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульяничев Вадим

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