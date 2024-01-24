Первова Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первова Ольга Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антонов Борис Антонович

Мать: Антонова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
09.03.?

Дочь: Первова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Первов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Первов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первов Владимир

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