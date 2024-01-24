Первова Ольга Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антонов Борис Антонович
Мать: Антонова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
09.03.?
Дочь: Первова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Первов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Первов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первов Владимир