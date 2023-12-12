Оржицкая (Крюковская) Софья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
03.11.1835
Дочь: Муравьёва Софья Николаевна
Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Оржицкий Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Оржицкая Аделаида Николаевна
Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Врангель Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич
Оржицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1843
Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оржицкий Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оржицкая Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гертик Елена Николаевна
Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно