Оржицкая (Крюковская) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оржицкая (Крюковская) Софья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1834

Муж: Оржицкий Николай Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1835

Дочь: Муравьёва Софья Николаевна

Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Оржицкий Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Оржицкая Аделаида Николаевна

Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Врангель Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич

Оржицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1843

Сын: Оржицкий Лёв Николаевич

Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оржицкий Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оржицкая Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гертик Елена Николаевна

Отец ребёнка: Оржицкий Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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