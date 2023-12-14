Врангель (Оржицкая) Лидия Николаевна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Врангель (Оржицкая) Лидия Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1842, Оржицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

умерла 1892

Мать
Оржицкая (Крюковская) Софья ФёдоровнаПосле 1810 г.р.
Отец
Оржицкий Николай Николаевич11.07.1796 г.р.
Супруги
Демидов Григорий Александрович18.07.1837 г.р.
Врангель Константин Карлович05.05.1842 г.р.
Дети
Врангель Константин Константинович05.08.1870 г.р.
Врангель Александр Константинович22.07.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Оржицкий Николай Николаевич

Мать: Оржицкая (Крюковская) Софья Фёдоровна

Оржицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врангель Константин Карлович

Бракосочетание
11.11.1862

Муж: Демидов Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
05.08.1870

Сын: Врангель Константин Константинович

Отец ребёнка: Врангель Константин Карлович

Курск, город Курск, Курская область

Рождение ребёнка
22.07.1872

Сын: Врангель Александр Константинович

Отец ребёнка: Врангель Константин Карлович

Рождение ребёнка
03.12.1875

Сын: Врангель Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Врангель Константин Карлович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Горлова (Врангель) Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Врангель Константин Карлович

Смерть
1892

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