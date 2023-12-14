Врангель (Оржицкая) Лидия Николаевна
женский, родилась 1842, Оржицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
умерла 1892
МатьОржицкая (Крюковская) Софья ФёдоровнаПосле 1810 г.р.
ОтецОржицкий Николай Николаевич11.07.1796 г.р.
Супруги
Демидов Григорий Александрович18.07.1837 г.р.
Врангель Константин Карлович05.05.1842 г.р.
Дети
Врангель Константин Константинович05.08.1870 г.р.
Врангель Александр Константинович22.07.1872 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Оржицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1862
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1870
Сын: Врангель Константин Константинович
Отец ребёнка: Врангель Константин Карлович
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
22.07.1872
Сын: Врангель Александр Константинович
Отец ребёнка: Врангель Константин Карлович
Рождение ребёнка
03.12.1875
Сын: Врангель Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Врангель Константин Карлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Горлова (Врангель) Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Врангель Константин Карлович
Смерть
1892