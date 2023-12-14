Врангель Александр Константинович
мужской, родился 22.07.1872
умер 1929
ОтецВрангель Константин Карлович05.05.1842 г.р.
МатьВрангель (Оржицкая) Лидия Николаевна1842 г.р.
Супруги
Врангель (Левицкая) Лидия Павловна1871 г.р.
Дети
Антошина (Врангель) Наталья Александровна?.04.1898 г.р.
Врангель Александр Александрович28.08.1899 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
22.07.1872
Бракосочетание
С 1897 по 1913
Рождение ребёнка
?.04.1898
Дочь: Антошина (Врангель) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Врангель (Левицкая) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
28.08.1899
Сын: Врангель Александр Александрович
Мать ребёнка: Врангель (Левицкая) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Врангель Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Врангель (Левицкая) Лидия Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.11.1902
Дочь: Врангель Варвара Александровна
Мать ребёнка: Врангель (Левицкая) Лидия Павловна
Смерть
1929