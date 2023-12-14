Врангель Александр Константинович 22.07.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Врангель Александр Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.07.1872

умер 1929

Отец
Врангель Константин Карлович05.05.1842 г.р.
Мать
Врангель (Оржицкая) Лидия Николаевна1842 г.р.
Супруги
Врангель (Левицкая) Лидия Павловна1871 г.р.
Дети
Антошина (Врангель) Наталья Александровна?.04.1898 г.р.
Врангель Александр Александрович28.08.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1872

Отец: Врангель Константин Карлович

Мать: Врангель (Оржицкая) Лидия Николаевна

Бракосочетание
С 1897 по 1913

Жена: Врангель (Левицкая) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
?.04.1898

Дочь: Антошина (Врангель) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Врангель (Левицкая) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
28.08.1899

Сын: Врангель Александр Александрович

Мать ребёнка: Врангель (Левицкая) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Врангель Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Врангель (Левицкая) Лидия Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
05.11.1902

Дочь: Врангель Варвара Александровна

Мать ребёнка: Врангель (Левицкая) Лидия Павловна

Смерть
1929

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