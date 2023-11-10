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Жаворонков Семен Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

16.09.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Жаворонков Василий Родионов

Мать: Евдокия Сидорова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ульяна Семенова

Мать ребёнка: Федора Агафонова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жаворонков Иван Семенов

Мать ребёнка: Федора Агафонова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Жаворонков Михайло Семенов

Мать ребёнка: Федора Агафонова

Рождение ребёнка
26.06.1803

Сын: Жаворонков Андрей Семенов

Мать ребёнка: Федора Агафонова

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1806

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Федора Агафонова

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1810

Сын: Степан Семенов

Мать ребёнка: Федора Агафонова

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Никифор Семенов

Мать ребёнка: Федора Агафонова

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Семенов

Мать ребёнка: Федора Агафонова

Смерть
16.09.1818
Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Причина смерти: От пожара
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