Жаворонков Семен Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти16.09.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Жаворонков Василий Родионов
Мать: Евдокия Сидорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ульяна Семенова
Мать ребёнка: Федора Агафонова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Федора Агафонова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Жаворонков Михайло Семенов
Мать ребёнка: Федора Агафонова
Рождение ребёнка
26.06.1803
Сын: Жаворонков Андрей Семенов
Мать ребёнка: Федора Агафонова
Рождение ребёнка
28.01.1806
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Федора Агафонова
Рождение ребёнка
21.10.1810
Сын: Степан Семенов
Мать ребёнка: Федора Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Никифор Семенов
Мать ребёнка: Федора Агафонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Семенов
Мать ребёнка: Федора Агафонова
Смерть
16.09.1818
Причина смерти: От пожара