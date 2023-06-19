Криулин Прокофий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриулин Прокофий Афанасьевич

Криулин Прокофий Афанасьевич

Место рождения

Приморск

Дата рождения

26.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1832

Отец: Криулин Афанасий Никонович

Мать: Криулина Прасковья Прохоровна

Бракосочетание
18.01.1853

Жена: Криулина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1854

Сын: Криулин Дмитрий Прокофьевич

Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Криулин Митрофан Прокофьевич

Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1862

Сын: Криулин Максим Прокофьевич

Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
31.05.1869

Сын: Криулин Денис Прокофьевич

Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Криулин Тимофей Прокофьевич

Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Стороженко Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1871

Дочь: Анастасия Прокофьевна

Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно