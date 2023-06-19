Криулин Прокофий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1832
Бракосочетание
18.01.1853
Рождение ребёнка
24.10.1854
Сын: Криулин Дмитрий Прокофьевич
Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Криулин Митрофан Прокофьевич
Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1862
Сын: Криулин Максим Прокофьевич
Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1869
Сын: Криулин Денис Прокофьевич
Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Криулин Тимофей Прокофьевич
Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Стороженко Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1871
Дочь: Анастасия Прокофьевна
Мать ребёнка: Криулина Надежда Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно