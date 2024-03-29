Шугьан Гәогәа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гәогәа Ҭҳасоу
Мать: Адлеиба Хьыза
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шьынқәба Еҭери
Мать ребёнка: Шьынқәба N.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Браскьыл N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гәогәа Ниусиа
Мать ребёнка: Шьынқәба N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гәогәа Володиа
Мать ребёнка: Шьынқәба N.
Смерть
Неизвестно