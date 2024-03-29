Шугьан Гәогәа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шугьан Гәогәа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гәогәа Ҭҳасоу

Мать: Адлеиба Хьыза

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шьынқәба Еҭери

Мать ребёнка: Шьынқәба N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Браскьыл N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Браскьыл N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Браскьыл N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Браскьыл N.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браскьыл N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гәогәа Ниусиа

Мать ребёнка: Шьынқәба N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гәогәа Володиа

Мать ребёнка: Шьынқәба N.

Смерть
Неизвестно
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