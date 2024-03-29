Шьынқәба N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шьынқәба N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шьынқәба Жьажьа

Мать: Какалиа N.

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шьынқәба Еҭери

Отец ребёнка: Шугьан Гәогәа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гәогәа Ниусиа

Отец ребёнка: Шугьан Гәогәа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гәогәа Володиа

Отец ребёнка: Шугьан Гәогәа

Смерть
Неизвестно
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