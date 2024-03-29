Шьынқәба N.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шьынқәба Жьажьа
Мать: Какалиа N.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шьынқәба Еҭери
Отец ребёнка: Шугьан Гәогәа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гәогәа Ниусиа
Отец ребёнка: Шугьан Гәогәа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гәогәа Володиа
Отец ребёнка: Шугьан Гәогәа
Смерть
Неизвестно