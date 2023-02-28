Алферов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
1885
Сын: Алферов Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Алферова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Алферова Анастасия Ефимовна
Бракосочетание
28.09.1897 ст.
Жена: Алферова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
26.03.1902 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Алферова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Алферова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломеец Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Алферова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быструшкина Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюменцева Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алферов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Старший сын. Инвалид, бельмо на глазу.
Смерть
Около 1939