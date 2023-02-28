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Алферов Василий Андреевич

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Место рождения

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Алферов Андрей Дмитриевич

Мать: Алферова Саломея Романовна

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
До 1885

Жена: Алферова Анастасия Ефимовна

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Алферов Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Алферова Анастасия Ефимовна

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Алферов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Алферова Анастасия Ефимовна

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
28.09.1897 ст.

Жена: Алферова Анна Тихоновна

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.03.1902 ст.

Сын: Алферов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Алферов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Алферова Анна Тихоновна

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Алферов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Алферова Анна Тихоновна

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломеец Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Алферова Анна Тихоновна

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быструшкина Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюменцева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алферов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Старший сын. Инвалид, бельмо на глазу.
Смерть
Около 1939
Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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